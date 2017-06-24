В американском Скотсбурге люди бесплатно накормили друг друга в фастфуде

Началось все с того, что незнакомая женщина поздравила незнакомого мужчину с Днем отца

В американском штате Кентукки 167 незнакомых человек бесплатно пообедали в ресторане быстрого питания.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Associated Press.

Водители и пассажиры 167 автомобилей стояли в очереди, чтобы пообедать, однако получили еду бесплатно. Началось все с того, что пожилая женщина оплатила заказ многодетного отца, приехавшего в ресторан с четырьмя детьми. Она попросила кассира поздравить его с Днем отца и уехала.

Однако мужчина, который получил обед бесплатно, решил оплатить заказы, сделанные водителями еще двух машин в очереди. Те поддержали начинание и тоже купили еду для других.

К закрытию ресторана так же поступили еще 163 человека.

Напомним, определены самые социально прогрессивные страны мира.