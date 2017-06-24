Немцы выпустили банкноту в ноль евро

Она не является платежным средством

В Германии выпустили сувенирную купюру номиналом ноль евро.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Neue Osnabrücker Zeitung.

Банкнота выпущена лимитированным тиражом в 5000 штук и продается по 2,50 евро. Она печатается на той же бумаге, что и обычные евро, также имеет все степени защиты, в том числе водяные знаки и голограммы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Банк Англии рассматривает возможность выпуска купюр с пальмовым маслом

Европейский центральный банк официально дал разрешение на печать купюры, однако, она не является платежным средством.

На купюре изображен учебный парусник ВМФ Германии "Горх Фок II" 1958, портом приписки которого является город Киль. В 1961-1990 годах этот корабль изображали на купюре 10 марок немецкого Бундесбанка.

Напомним, введена в обращение новая банкнота номиналом 50 евро.