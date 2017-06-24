Французская журналистка специализировалась на теме Ирака. Он ее и убил

Вероник Роберт было 54 года

Французская журналистка Вероник Роберт умерла после получения ранений от взрыве мины в иракском Мосуле.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на телекомпанию France Televisions.

"Роберт прооперировали в Багдаде и доставили на лечение во Францию в ночь с четверга на пятницу, однако от полученных ранений она скончалась", - говорится в сообщении французского вещателя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Материалы о Путине принесли журналистам New York Times Пулитцеровскую премию

От взрыва мины произошел в понедельник, погибли еще двое журналистов. Все трое погибших работали над программой Envoye Special для французского телевидения.

Вероник Роберт было 54 года. Она была военным корреспондентом, специализировалась на теме Ближнего Востока, в частности Ирака.

Напомним, Шкиряк считает Украину одной из ведущих стран по соблюдению свободы слова.