Израиль атаковал сирийские правительственные войска

Армия обороны Израиля атаковала позиции правительственных войск Сирии в ответ на шальные снаряды, разорвавшиеся ранее на контролируемой Израилем территории Голанских высот.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на газету Haaretz в субботу, 24 июня.
В Израиле назвали инцидент со снарядами "неприемлемым и нарушающим суверенитет страны".
"Армия обороны не позволит даже попытаться навредить суверенитету Израиля и безопасности его жителей", – говорится в заявлении израильских военных.
Самолеты израильских Военно-воздушных сил нанесли сегодня авиаудар по двум танкам армии Сирии и артиллерийской позиции.
"Израильские ВВС атаковали позиции, откуда велся огонь. Помимо этого, были атакованы два танка, принадлежащие сирийскому режиму", — отметили в военном ведомстве Израиля.
Напомним, Россия грозится брать на прицел все самолеты коалиции в Сирии.