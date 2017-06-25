Колумбийские боевики отпустили голландских журналистов

Повстанцы вели себя уважительно и ни разу не угрожали им убийством

62-летний репортер Дерк Болт и 58-летний оператор Еугенио Фоллендер были переданы делегации колумбийского уполномоченного по правам человека.

Как сообщают зарубежные СМИ, эту информацию подтвердил министр иностранных дел Нидерландов Берт Кендерс.

Боевики колумбийской повстанческой группировки Армия национального освобождения (ELN) объявили об освобождении голландских журналистов, заявив, что "произошла ошибка".

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Отметим, о похищении двух голландских журналистов стало известно во вторник, 20 июня. Инцидент произошел на севере Колумбии, в муниципалитете Эль-Тарра на границе с Венесуэлой.

Болт сообщил, что сначала их ограбили, а затем похитили. Большую часть времени держали в помещении, но в один из дней им пришлось идти 14 часов, чтобы не столкнуться с военными.

По его словам, повстанцы вели себя уважительно и ни разу не угрожали им убийством.

Напомним, беженцы из Южного Судана взяли в заложники сотрудников миссии ООН.