По меньшей мере 123 человека погибли и несколько десятков получили ранения в результате возгорания и взрыва бензовоза в пакистанском городе Бахавалпур. Об этом сообщает Русская служба BBC.

Сообщается, что машина перевернулась и вскоре после этого загорелась. Сразу после аварии многие местные жители кинулись к перевернутой машине, чтобы собрать разлившийся бензин.

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Очевидцы говорят, что причиной пожара могли стать сигареты, которые курили некоторые подошедшие к перевернутому бензовозу люди.

К настоящему моменту пожарные потушили вспыхнувшее пламя.

По предварительным данным, бензовоз перевернулся из-за того, что ехал на слишком большой скорости.

Власти опасаются, что некоторые жертвы могут быть опознаны только с помощью анализа образцов ДНК, так как их тела очень сильно обгорели.