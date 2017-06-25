Директор ЦРУ: Россия уже много десятилетий пытается подорвать демократию в США

Во вмешательстве в выборы американского президента в 2016 году нет ничего оригинального

Россия уже на протяжении десятилетий пытается подорвать демократию в США и вмешивается в американские выборы. Об этом заявил директор ЦРУ Майк Помпео, передает 112 Украина со ссылкой на NBC News.

"Разведывательное сообщество заявило, что русские вмешалась в выборы (президента США 2016 года, - ред.) не очень уж оригинальным способом. Они занимаются этим очень давно, русские десятилетиями пытаются подорвать нашу американскую демократию", — сказал он.

По его словам, в подобных действиях Москвы нет ничего нового, однако это акцентирует необходимость усиления поисков мер борьбы с вмешательством.

Напомним, экс-директор ФБР Джеймс Коми уверен, что Россия вмешалась в президентские выборы в США.