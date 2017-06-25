Европейский центральный банк дал разрешение на выпуск в Германии партии купюр номиналом ноль евро. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Neue Osnabrucker Zeitung.

Выпущенная в качестве сувенира купюра не несет реальной ценности, и купить на нее ничего нельзя. При этом напечатана она на той же бумаге и имеет все степени защиты (голограммы, водяные знаки, медные полосы и индивидуальный серийный номер), что и обычные евро.

Всего было напечатано пять тысяч экземпляров купюр, на каждой из них изображен построенный в 1958 году трехмачтовый парусник ВМФ Германии "Горх Фок II".

Цена одной купюры - 2,50 евро. Власти уверены, что купюра будет пользоваться популярностью среди коллекционеров и туристов.