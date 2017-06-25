Увидеть и влюбиться. Почему безвиз стоит использовать для посещения не только европейских столиц

Есть города, к которым невозможно остаться равнодушным. Они, как люди — со своими привычками и характером. Накануне безвиза с Евросоюзом Фокус проехал по Польше, Германии, Бельгии и Голландии более 5 тыс. км, стоптал кроссовки в 18 европейских городах и по-настоящему влюбился. Мы расскажем об удивительных местах, которые почему-то находятся в тени шумных столиц и туристических мегаполисов.

Девственницы Апелдорна

"У нас тут что-то вроде закрытой общины. Все соседи знают друг друга, так что я заранее предупредил, что жду гостей. Постарайтесь сохранять тишину после 23:00 и чувствуйте себя как дома", — говорит высокий голландец по имени Тим.

За 30 евро в сутки мы арендовали у него двухэтажный дуплекс с тремя спальнями и собственным внутренним двориком в городке Апелдорн, что в 90 км от Амстердама. Здесь действительно своего рода закрытая община: люди одеваются очень неброско, с добрым удивлением смотрят на туристов и стараются проводить вечера в семейном кругу.

После 19:00 улицы Апелдорна будто вымирают: за исключением небольших групп студентов в центре города нет никого. Официально здесь живёт 137 тысяч человек, но, по словам местных, многие живут и работают в более развитых Утрехте и Амстердаме, а домой приезжают только на выходные.

В голландском городке есть на что посмотреть. Летний дворец нидерландской королевской семьи Хет Лоо внешне сопоставим с Большим дворцом Петергофа, но по духу построенный в XVII веке Хет Лоо гораздо более величественный и глубокий.

ТИХАЯ КРАСОТА. Королевский дворец расположен в маленьком сонном городке Апелдорн

В 1970-х годах Хет Лоо был реконструирован, а с 1984-го дворец считается музеем. Вход на территорию дворца стоит 14 евро. Пройтись по огромной парковой зоне и посмотреть на автомобили и каретный двор королевской семьи можно бесплатно. Отдельную экспозицию представляют сад и клумбы во внутреннем дворе Хет Лоо.

Несмотря на многочисленные реконструкции, обстановка внутри полностью сохранена: в комнатах можно увидеть оригинальную мебель и предметы туалета. Всего в Хет Лоо хранится более 160 тыс. предметов искусства — от картин до старинных расписных гобеленов. Хет Лоо, его парк и сады лично содержит королевская семья. С 2013 года поместье находится на обеспечении седьмого короля Нидерландов из Оранской династии Виллема-Александра Клауса Георга Фердинанда.

А ещё в Апелдорне чтят современное искусство. На клумбе одной из круговых развязок города прямо посреди дороги стоит публичная инсталляция известной голландской художницы Элизабет Стинстрой. "Спящие в воздухе", или "Девственницы Апелдорна", — завораживающее трио бронзовых девочек, которые спят прямо в воздухе параллельно земле. Со стороны кажется, что скульптуры вот-вот упадут.

Сердце Северного моря

У тех, кто не был в Бельгии, небольшая, но очень красивая европейская страна ассоциируется с Европарламентом, пивом и Писающим мальчиком. На самом деле изюминка Бельгии — это не грязный, забитый туристами Брюссель, а города на берегу Северного моря. Здесь можно оставить сердце, сюда хочется возвращаться снова и снова.

В бельгийском приморском городке Остенде официально живёт 68 тысяч человек, но, как и в случае с Апелдорном, большинство местных приезжают в город только на выходные. Город считается промышленным центром, но мы не увидели заводов и фабрик, зато заметили одну из самых широких в мире морских береговых линий.

КУШАТЬ ПОДАНО. В интерьерах дворца Хет Лоо сохранена старинная обстановка

Северное море очень похоже на Балтийское — такое же холодное и почти всегда неспокойное. Красоту здешних закатов невозможно передать словами — кажется, что солнце умирает, заходя за линию горизонта, и вновь рождается, просыпаясь откуда-то из-за моря.

В Остенде есть международный аэропорт, гавань для яхт и большая рыбацкая пристань. Через город проходит линия международного берегового трамвая, а на берегу находится большой паромный терминал. Днём на улицах практически нет людей, а вот утром и вечером местных можно встретить на пробежке возле моря или в булочной.

Аренда квартиры с двумя спальнями и кухней-студией здесь стоит около 25 евро в сутки. Завтрак в виде кофе и невероятно вкусного пончика с заварным кремом обойдётся около 4 евро.

На дне

Казалось бы, после фильма "Залечь на дно в Брюгге" небольшой бельгийский городок должен был стать главным туристическим направлением. И это было бы справедливо, ведь, не считая Северного моря, Брюгге — самое живописное место в Бельгии. Но нет: Брюссель посещают гораздо больше гостей. Многие туристы и вовсе обходят город на воде.

Изучать местные каналы и улочки лучше в будние дни, когда людей в городе поменьше, а местные пабы и кафе предлагают скидки на комплексные обеды. В Брюгге стоит попробовать традиционную бельгийскую кухню — пиво и мидии. Морепродукты здесь подают в специальных казанках, рассчитанных на одного-двух гостей. Мидии ловят каждый день, поэтому уточнять, есть ли они в наличии, нужно сразу: часто казанки указаны в меню кафе, но по факту сегодняшний улов уже разобрали.

ВОДНЫЙ МАРШРУТ. Брюгге лучше наблюдать с борта экскурсионной лодки

Пиво — особенный фетиш и культ бельгийцев. Непривычно для нашего человека, но в Бельгии пенное подают не по размеру, а по виду: для каждого наименования и сорта есть свой бокал по объёму от 0,25 до 1 л. Средний обед, состоящий из бокала пива и казанка мидий, которые подаются с картофелем фри и багетом, стоит около 25–30 евро.

Говорят, что Брюгге будто законсервировался в XV веке, — здесь нет небоскрёбов, пробок и других "прелестей" мегаполисов. Большая часть города расположена на воде, поэтому его часто называют Северной Венецией. Каналы — пожалуй, самая главная местная достопримечательность. Каждые 10–15 минут с причалов отправляются небольшие моторные лодочки с экскурсоводом, говорящим на трёх языках (английском, французском, немецком). Водная экскурсия стоит около 7 евро, длится порядка 40 минут и рассказывает о старых домиках, мостах, людях и традициях Брюгге.

Между Варшавой и Дрезденом

Туристы, путешествующие на машине по Европе, невольно становятся заложниками обязательных привалов в небольших городках. Если с умом построить маршрут, то вынужденные ночёвки превратятся в отличное дополнение к основному путешествию.

К примеру, по дороге из Варшавы в Дрезден можно остановиться в польском городе Лодзь. Туристам это название не очень знакомо, а вообще-то это третий по населению город Польши после Варшавы и Кракова. Более того, в 1945–1948 годах, когда Варшава была практически полностью разрушена, Лодзь выполнял функции польской столицы.

В Лодзи сейчас живёт почти 800 тысяч человек, и этот город можно смело назвать промышленным. Даже в старой части здесь всё выглядит довольно урбанистично — есть дома с металлической отделкой фасадов и большими абстрактными граффити.

СЕВЕРНЫЕ ПРОСТОРЫ. Береговая линия в Остенде одна из самых широких в мире

Главная достопримечательность города — Дворец Познаньских, где сейчас находится музей истории Лодзи. А ещё тут есть два больших кладбища, представляющих культурную ценность. На старом кладбище размещён мавзолей фабриканта Шейблера, чем-то похожий на небольшой неоготический храм. А Еврейское кладбище на улице Братской — одно из крупнейших мест захоронений в Европе. Его площадь около 41 га, оно было создано ещё в 1892 году и насчитывает около 160 тысяч могил. Больше половины здешних каменных надгробий причисляются к памятникам архитектуры.

Кроме красоты и атмосферы, небольшие или не самые популярные среди туристов города имеют ещё одно важное преимущество: это отличная возможность сэкономить. По дороге из Дрездена в Кёльн мы останавливались в небольшом немецком городке Харт-Пёльниц. Это место сложно найти на картах, но не на сайтах аренды недвижимости.

Мы арендовали мансардный этаж с собственным балконом, кухней, уборной с ванной и двумя спальнями в частном доме с хозяевами всего за 22 евро в сутки. В крупных городах подобного жилья за такую символическую цену не найти. Бонусом стал отличный вид из окна и очень приятная хозяйка дома: как и везде в мире, люди в европейской глубинке отличаются от прагматичных жителей мегаполисов.

Фото: Getty Images, Ольга Омельянчук