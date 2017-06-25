В Чехии судят сторонника боевиков

Впервые полиция Чехии выдвинула обвинения чешскому гражданину за участие в боях в Донбассе на стороне пророссийских боевиков. Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на чешские СМИ.

Первым о чехе, который вошел в ряды группировок "ДНР" и "ЛНР" и участвовал в боевых действиях в Донбассе, написал в еженедельнике Respekt известный чешский журналист-расследователь Ондржей Кундра.

"Из того, что мне о нем известно, это человек, который уже долго выискивает в жизни военные элементы, он служил и в чешской армии. А до этого он некоторое время жил в Донбассе. Полиция его обвиняет в том, что он то ли принимал участие, то ли присоединился к "военным" акциям, хотя, возможно, прямого участия в них не принимал. Но и за это его можно привлечь к суду. Сам он аргументирует дело тем, что на Донбассе не воевал, а доказательства, которые есть против него, например, фото, где он держит в руках пулемет, это случайность, что он только хотел осмотреть военную технику, потому что просто этим интересуется", - сказал Кундра.

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На данный момент чешский суд продолжает рассмотрение дела.

По мнению Кундры, на стороне боевиков, вероятно, воюет больше чехов и граждан соседних стран:

"Конечно, в Донбассе воюет как большее количество чехов, так и словаков. Каково это количество, точно неизвестно. Сегодня говорят о десятках чехов и словаков. Мне известно, что полиция занимается другими делами – об участии чехов в боях, а не только делом этого первого чеха, которому предъявили обвинение", - сообщил журналист.

В Минобороны Чехии отметили, что суд должен доказать подозреваемому, что он своими действиями нарушил действующее чешское законодательство.

"Граждане Чешской Республики могут служить в армии иностранного государства только с согласия главнокомандующего вооруженных сил, им является президент республики. Это не касается армий стран-членов НАТО. Если же говорить о так называемой луганской или донецкой "республиках", то речь не идет об официальной армии конкретной страны, а о вооруженной единице, то есть это решалось бы в соответствии со статьями Уголовного кодекса", - заявил представитель министерства Петр Медек.

Напомним, в апреле областной суд в городе Острава принял решение о начале процедуры ликвидации "Представительского центра ДНР" на территории Чехии.