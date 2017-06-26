Возле города Гуатапе на севере Колумбии перевернулось и затонуло четырехпалубное судно, перевозившее 170 человек.

Об этом сообщают мировые СМИ, которые со ссылкой на местных спасателей говорят о девяти погибших и 28 пропавших без вести.

В то же время, по словам президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса, подтверждена гибель шести человек, еще 31 считается попавшим без вести.

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В ходе спасательной операции удалось поднять из воды около ста человек, еще около сорока смогли самостоятельно добраться до берега.

Причины крушения судна пока неизвестны.

Напомним, турки нашли боеприпасы с затонувшего российского разведкорабля.