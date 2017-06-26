ФСБ: Террористы при подготовке взрыва в метро Санкт-Петербурга использовали Telegram

Федеральная служба безопасности России заявила, что террористы и их "кураторы" за рубежом активно используют Telegram для подготовки террористических атак. В частности, с помощью мессенджера террористы координировали свои действия при подготовке взрыва в метро Санкт-Петербурга 3 апреля, в результате которого погибли 14 человек и 51 пострадал. Об этом сообщает Интерфакс.

"В ходе оперативного сопровождения расследования теракта 3 апреля этого года в метрополитене Санкт-Петербурга ФСБ России получена достоверная информация об использовании террористом-смертником, его пособниками и зарубежным куратором мессенджера Telegram для сокрытия своих преступных замыслов на всех стадиях организации и подготовки террористического акта", - сообщает пресс-служба ФСБ.

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В ведомстве добавили, что террористы используют Telegram для конспиративной связи между собой и своими кураторами из заграницы.

"Наиболее активно членами международных террористических организаций на территории РФ используется мессенджер Telegram, предоставляющий террористам возможность создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации", - заявили в ФСБ.

Ранее Роскомнадзор в открытом письме к основателю Telegram Павлу Дурову заявил о том, что мессенджер должен быть зарегистрирован в ближайшее время как "организатор распространения информации". В противном случае его грозят заблокировать на территории России.

Telegram был создан Павлом Дуровым чуть более трех лет назад. В данный момент насчитывается более 100 млн активных пользователей мессенджера. Из них – около 6 млн россиян.