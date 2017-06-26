Большинство россиян считает Сталина самым выдающимся человеком всем времен и народов, - опрос

Россияне считают самым выдающимся человеком всех времен и народов руководителя СССР Иосифа Сталина, организовавшего массовые репрессии в стране и Голодомор в Украине. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного Левада-центром.

Второе место в рейтинге занимают нынешний президент РФ Владимир Путин и российский поэт Александр Пушкин.

Социологи просили россиян указать самых выдающихся людей всех времен и народов, предлагая респондентам самим назвать имена. В рейтинг попали 20 личностей, набравших не менее 6% упоминаний.

Сталина назвали выдающейся личностью 38% опрошенных, Путин сравнялся с Пушкиным – его назвали 34% респондентов. Первую пятерку замыкают Владимир Ленин (32%) и Петр I (29%).

Опрос проведен 7 – 10 апреля 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.

Источник: levada.ru