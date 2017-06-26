Аграмунт передумал уходить в отставку с поста президента ПАСЕ

Президент ПАСЕ Педро Аграмунт заявил о том, что не намерен добровольно подавать в отставку. Об этом на своей странице в Facebook написал вице-президент ПАСЕ, народный депутат Украины Георгий Логвинский.

"Начинается беспрецедентная сессия ПАСЕ. Можно её назвать "Ассамблея против Аграмута" или, называя вещи своими именами, "Украина против России", - написал депутат.

По его словам, Аграмунт потерял доверие Совета Европы и дал обещание добровольно покинуть свой пост, однако на сегодняшний момент отказывается это делать. Поскольку процедуры импичмента в регламенте нет, сегодня на заседании будет сделан доклад, позволяющий уже в четверг внести изменения в регламент и снять с должности президента.

Предыдущая попытка импичмента провалилась с перевесом в один голос.

Кроме того, Логвинский анонсировал проведение в Страсбурге дней Крыма, в которых примут участие представители крымского Меджлиса, национальных меньшинств, дипломаты и около 30 народных депутатов.

Напомним, в апреле, после поездки Аграмунта в Сирию в составе делегации российских парламентариев, уже была достигнута договоренность об отставке президента ПАСЕ.

Однако в конце концов договоренности не были соблюдены. Председатель ассамблеи не объявил о дате своей отставки, а лишь выразил готовность уйти с должности, а 29 мая - приехал в Прагу для председательства на заседании Бюро ПАСЕ.