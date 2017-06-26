Группа Европейской народной партии в ПАСЕ проголосовала за недоверие президенту ПАСЕ Педро Аграмунту. Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко в Facebook.

"Только что EНП в ПАСЕ проголосовала за недоверие президенту Аграмунту. 38 проголосовало за недоверие, 28 из 66 членов группы поддержали Аграмунта, 2 бюллетеня признаны недействительными. Группа обратится к Аграмунту с просьбой немедленно подать в отставку. И теперь будет голосовать за отставку в зале", - написала Геращенко.

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Напомним, в апреле, после поездки Аграмунта в Сирию в составе делегации российских парламентариев, уже была достигнута договоренность об отставке президента ПАСЕ.

Однако в конце концов договоренности не были соблюдены. Председатель ассамблеи не объявил о дате своей отставки, а лишь выразил готовность уйти с должности, а 29 мая - приехал в Прагу для председательства на заседании Бюро ПАСЕ.