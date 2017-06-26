СМИ: Евросоюз продлит санкции против РФ 28 июня

Европейский союз официально продлит санкции против Российской Федерации 28 июня 2017 года. Об этом в Twitter сообщил корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк.
"Экономические санкции ЕС против России будут официально продлены в среду и опубликованы в официальном журнале ЕС на следующий день", - сообщил Йозвяк.
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EU's economic sanctions on #Russia will be officially prolonged on Wed & published in EU official journal a day later. #Ukraine #Crimea— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 26 июня 2017 г.
Напомним, 22 июня страны Европейского Союза договорились продлить экономические санкции против России на полгода.