Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » СМИ: Евросоюз продлит санкции против РФ 28 июня
СМИ: Евросоюз продлит санкции против РФ 28 июня
Фото: Getty Images

СМИ: Евросоюз продлит санкции против РФ 28 июня

29 июня решение будет опубликовано в официальном журнале ЕС

26.06.17 22
000

Европейский союз официально продлит санкции против Российской Федерации 28 июня 2017 года. Об этом в Twitter сообщил корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк.

"Экономические санкции ЕС против России будут официально продлены в среду и опубликованы в официальном журнале ЕС на следующий день", - сообщил Йозвяк.

Напомним, 22 июня страны Европейского Союза договорились продлить экономические санкции против России на полгода.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Украинский вопрос практически отсутствует в мировой повестке дня, - экс-посол ЕС в КиевеСоглашение об ассоциации Украины с ЕС заработает 1 сентября, - ПорошенкоПрезидент Чехии поддерживает референдум о выходе страны из Евросоюза

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Аннексия Крыма не была спонтанной, — майор Сил специальных операций Алексей Никифоров 10041
  2. Одесса-бабушка. Город, который я получила в наследство 6541
  3. Красавчик Эммануэль и бедная Тереза. Как меняется политическое лицо Европы 1454
  4. Игра в пятно. Почему мусорный коллапс во Львове подвернулся как нельзя более кстати 2194
  5. Размазывая траур. Почему Украине нужно забыть о 22 июня 8232
  6. Разум без воли. Зачем украинские интеллектуалы переходят на язык власти 9482
  7. Расстрел в нагрузку. Что важно помнить адептам "русского мира" в Крыму 4237
  8. Считайте, что Минздрав уже вступил в НАТО, — Александр Линчевский 2742
  9. Крым — это как спорт. Победили в хоккей, — Питер Померанцев 4577
  10. Магия "поттерианы". Как украинизировать детей от Львова до Донецка 1790
  1. Разум без воли. Зачем украинские интеллектуалы переходят на язык власти 7274 / 9482
  2. В Украину идет жара 5581 / 7289
  3. Снять и выбросить. 14 вещей, которые нужно убрать из мужского гардероба 1949 / 2203
  4. В Донецке остановился захваченный боевиками металлургический завод 1909 / 2071
  5. Киев и Москва подпишут новый урановый контракт 1752 / 1934
  6. Увидеть и влюбиться. Почему безвиз стоит использовать для посещения не только европейских столиц 1713 / 2804
  7. Игра в пятно. Почему мусорный коллапс во Львове подвернулся как нельзя более кстати 1574 / 2194
  8. Одесса-бабушка. Город, который я получила в наследство 1483 / 6541
  9. В Украине решили взяться за такси 1377 / 1531
  10. В начале войны кадыровцев в Донбасс свозили силой, - Окуева 1354 / 1465
  1. Разум без воли. Зачем украинские интеллектуалы переходят на язык власти 44 / 9482
  2. Одесса-бабушка. Город, который я получила в наследство 15 / 6541
  3. Игра в пятно. Почему мусорный коллапс во Львове подвернулся как нельзя более кстати 12 / 2194
  4. Клубника и сливки. Что общего у наших олигархов и райских птиц 11 / 477
  5. Киев и Москва подпишут новый урановый контракт 6 / 1934
  6. В Донецке остановился захваченный боевиками металлургический завод 6 / 2071
  7. В Украину идет жара 5 / 7289
  8. Увидеть и влюбиться. Почему безвиз стоит использовать для посещения не только европейских столиц 5 / 2804
  9. Украинский вопрос практически отсутствует в мировой повестке дня, - экс-посол ЕС в Киеве 4 / 1033
  10. Во Львове по призыву Садового на вече вышли 5 тыс. человек 4 / 1207
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.