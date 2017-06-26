Макрон назвал Анну Ярославну частью давних украино-французских отношений

Между Украиной и Францией существуют давние отношения и глубокая история, и Анна Ярославна является их частью. Об этом заявил во время брифинга президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи с Петром Порошенко, передает 112 Украина.

"Между нашими двумя странами есть очень давние отношения, очень глубокая история, и Вы (Петр Порошенко, - ред.) этому посвятили некоторое время сегодня, чтобы отдать должное Анне Киевской. Вы показали, насколько важна эта история XI века, очень древняя, насколько глубоко укоренены наши давние отношения", - сказал он.

Напомним, 29 мая в ходе выступления во Франции президент РФ Владимир Путин назвал Анну Ярославну "русской" и заявил, что французско-российские отношения начались с ее брака с Генрихом I в 1051 году. Порошенко после этого заявлял, что Путин "пытался похитить" Анну Ярославну.