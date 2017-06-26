Террористы "ДНР" анонсировали открытие представительского центра в Марселе

Террористы "Донецкой народной республике" утверждают, что откроют в ближайшее время свой представительский центр в Марселе на юге Франции. Об этом заявила так называемый "министр" Наталия Никонорова, передает Европейская правда.

Представительство, по утверждению боевиков, возглавит муниципальный советник в мэрии, президент национального центра частных предпринимателей департамента Буш-дю-Рон, бывший региональный советник по Провансу Гераль-Юбер Файяр.

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В "ДНР" заявили, что представительный центр в Марселе якобы официально зарегистрирован еще 18 июня, а его "глава" пока еще находится в оккупированном Донецке.

Напомним, в апреле областной суд в городе Острава принял решение о начале процедуры ликвидации "Представительского центра ДНР" на территории Чехии.