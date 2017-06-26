Женщина впервые возглавила Британскую королевскую гвардию

Еще год назад женщины в армии Великобритании не могли занимать высокие посты

Первой женщиной, получившей в Великобритании должность капитана Королевской гвардии в Букингемском дворце, стала 24-летняя Меган Койото. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Independent.

"Я просто сосредоточу свое внимание на как можно лучшем выполнении моих обязанностей. Любой из моих сверстников был бы в восторге от того, чтобы стать капитаном гвардии", – отметила капитан.

Женщинам разрешено нести службу в армии Великобритании, однако до июня прошлого года им было запрещено занимать более высокие посты, поэтому прецедент назначения женщины на пост капитана гвардии – первый в своей истории.

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Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон, комментируя назначение, отметил, что он всегда хотел, чтобы должности в стране распределялись по способностям, а не по полу.