Верховный суд США частично отменил блокировку миграционного указа Трампа

Верховный суд США согласился рассмотреть апелляцию на решения двух нижестоящих судов, заблокировавших указы президента страны Дональда Трампа о запрете на въезд в США из шести ближневосточных стран. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Одновременно суд дал возможность некоторым положениям одного из этих указов частично вступить в силу. В частности, суд разъяснил, что указ об ограничении на въезд нельзя применять к тем, у кого есть давние отношения с людьми или предприятиями в США, но можно ко всем остальным.

Апелляция на указ в целом будет рассмотрена Верховным судом в октябре. По итогам ее рассмотрения станет ясно, будет ли в итоге этот указ реализован или полностью отменен. Сам факт согласия суда рассмотреть апелляцию и дать ход некоторым положениям указа сторонники Трампа восприняли как победу.

Напомним, речь идет о так называемом втором антимиграционном указе Трампа. Этот указ предусматривал 90-дневный запрет на въезд в США для граждан шести ближневосточных государств, населенных преимущественно мусульманами (Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена), а также 120-дневный запрет на прием беженцев в США.

"Второй" указ был подготовлен и подписан после того, как суды приостановили действие предыдущего, первого антимиграционного указа схожего содержания. Он был подписан Трампом 25 январz и предусматривал немедленное введение запрета на въезд в США для граждан семи стран.

После блокировки первого антимиграционного указа Трамп, обещавший ограничить прием беженцев и приток мусульман в страну еще в ходе предвыборной кампании, подписал второй указ с несколько более мягкими формулировками, который тем не менее также был заблокирован судами.