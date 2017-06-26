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Главная » Мир » Боевики "Аль-Каиды" освободили шведа после шести лет плена

Боевики "Аль-Каиды" освободили шведа после шести лет плена

Боевики "Аль-Каиды" освободили шведа после шести лет плена
Йохан Густафссон / Фото: Getty Images

Густафсона вместе с южноафриканцем и голландцем захватили в плен на территории Мали

26.06.17 63
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Швед Йохан Густафссон, которого террористическая организация "Аль-Каида" держала в плену с 2011 года, освобожден. Об этом сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на шведское правительство.

Освобожденного отправили на самолете в Швецию.

По словам министра иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем, освобождение Густафсона стало возможным благодаря серьезным усилиям и сотрудничеству между шведским министерством иностранных дел, полицией и властями других государств. Вальстрем не уточнила, о каких именно государствах идет речь и в чем заключалась их роль.

В 2011 году 42-летнего Густафсона вместе с южноафриканцем и голландцем захватили в плен на территории Мали члены группировки "Аль-Каида исламского Магриба". Одного из пленных случайно обнаружили и спасли в 2015 году во время рейда на севере страны, двое других остались в плену.

Напомним, в 2012 году в Мали началась гражданская война. В 2013 году в страну ввели французские войска, которым удалось отвоевать у мятежников ранее захваченные города. Тем не менее набеги джихадистов периодически случаются до сих пор.

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