В ЕС прокомментировали предложение Мэй о правах граждан Евросоюза

Переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье заявил, что представленные британским премьером Терезой Мэй предложения касательно прав граждан ЕС требуют большей ясности. Об этом Барнье написал в своем Twitter, передает Европейская правда.
"Цель ЕС в вопросе прав граждан: такой же уровень защиты, как и в законодательстве ЕС. Нужно больше амбиций, ясности и гарантий, чем есть в сегодняшней позиции Великобритании", – написал он.
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EU goal on #citizensrights: same level of protection as in EU law. More ambition, clarity and guarantees needed than in today's UK position.— Michel Barnier (@MichelBarnier) 26 июня 2017 г.
Напомним, 26 июня премьер-министр Великобритании Тереза Мэй представила предложения касательно прав граждан ЕС.
Согласно предложениям Министерства внутренних дел, все 3 миллиона граждан ЕС, проживающих в Великобритании, должны будут подать заявку на получение идентификационной карточки касательно "оседлого статуса" после Brexit.