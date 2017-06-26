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Главная » Мир » В РФ заблокировали страницу сайта Елисейского дворца о встрече Порошенко и Макрона

В РФ заблокировали страницу сайта Елисейского дворца о встрече Порошенко и Макрона

В РФ заблокировали страницу сайта Елисейского дворца о встрече Порошенко и Макрона
Эммануэль Макрон / Фото из открытых источников

Петр Порошенко 26 июня находится с визитом во Франции

26.06.17 719
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В России заблокировали доступ к материалам по итогам встречи президентов Украины и Франции, опубликованным на сайте Елисейского дворца. Об этом написал в Facebook адвокат Романа Сущенко Марк Фейгин.

"Кремль заблокировал доступ к материалу встречи Порошенко и Макрона на сайте Елисейского дворца!" – сообщает Фейгин.

Об этом также сообщил и главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов обратил внимание на недоступность сайта Елисейского дворца, на котором транслировалась встреча Эммануэля Макрона и Петра Порошенко. Пользователи Twitter также подтвердили, что сайт не открывается у операторов МГТС и Ростелеком в Москве.

Напомним, Петр Порошенко 26 июня находится с визитом во Франции, где провел переговоры с руководством страны. Президент Макрон во время переговоров жестко оценил текущую политику РФ.

Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко в Париже передал своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону картину, написанную журналистом Национального информационного агентства "Укринформ" Романом Сущенко. Он добавил, что журналист Сущенко, который много лет работал во Франции, должен быть немедленно освобожден из российской тюрьмы.

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