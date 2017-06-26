Битва за Мосул закончится через несколько дней, – генерал армии Ирака

Битва за восстановление полного контроля над городом Мосул, который был захвачен боевиками ИГИЛ, закончится через несколько дней. Об этом заявил 26 июня иракский генерал Абдул Гани аль-Ассада, сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

"В городе остается лишь небольшая часть (ИГИЛ - Ред.), В частности, в Старом городе", – заявил генерал-лейтенант Абдул Гани аль-Ассада, командующий элитным подразделением контртеррористической службы Ирака (КТС) в Мосуле.

"С военной точки зрения – с ИГИЛ покончено, – сказал Ассад. – Группировка потеряла боевой дух и свой баланс, мы призываем их сдаться или умереть".

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Напомним, боевики террористической организации "Исламское государство" взорвали соборную мечеть Ан-Нури и ее известный наклонившийся минарет в Мосуле – именно здесь три года назад ИГИЛ провозгласил халифат.