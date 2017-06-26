В Китае выпустили из тюрьмы нобелевского лауреата

У него диагностировали рак печени в терминальной стадии

В Китае освободили из тюрьмы правозащитника и лауреата Нобелевской премии мира Лю Сяобо, осужденного по обвинению в подстрекательстве к подрыву государственного строя. Его освободили из-за неизлечимого заболевания, сообщает РБК-Украина со ссылкой на South China Morning Post.

У лауреата, приговоренного к 11 годам тюрьмы, диагностирован рак печени в терминальной стадии. По словам адвоката, сейчас правозащитник находится в больнице.

Международная организация Amnesty International потребовала от властей Китая обеспечить Лю Сяобо необходимое лечение и немедленно освободить его и всех других борцов за права человека, находящихся в заключении.

Напомним, Лю Сяобо был осужден в 2009 году, после того как подписал Хартию-08 – манифест, содержащий критику авторитарного режима в Китае и призывающий к конституционной реформе. В 2010 году правозащитник удостоился Нобелевской премии мира "за длительную ненасильственную борьбу за фундаментальные права человека в Китае".