Украинская семья судится с немецкими властями

Вчера, в понедельник, 26 июня началось рассмотрения судебного иска семьи из Украины, которых лишили статуса беженцев.
Выяснилось, что супружеская пара выдавала себя за сирийцев и получила статус беженцев в ФРГ, однако обман вскрылся и решение о предоставлении им статуса было отменено.
Об этом сообщает DW.
Семья из Украины въехала в Германию в сентябре 2014 года. В марте 2015 Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев одобрило их прошение, которое было рассмотрено в письменном виде, без проведения личного собеседования.
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Обман вскрылся после того, как семья прибыла в приют для беженцев и начала с гордостью рассказывать о том, как им удалось получила статус, не зная ни одного слова на арабском. Эта информация дошла до ведомства, и в апреле прошлого года решение о предоставлении статуса беженцев было аннулировано.
Украинцы подали жалобу на действия немецких властей в суд. Они ссылаются на существующий в правовой системе Германии принцип защиты законных ожиданий.
Напомним, Прага официально отказалась придерживаться европейских квот по беженцам.