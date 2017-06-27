Американцы вместе с индийцами и японцами проведут крупнейшие военные учения

ВМС США, Индии и Японии проведут крупнейшие совместные учения в Индийском океане в июле.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Индии Нарендру Моди.
Стенограмму его выступления опубликовала пресс-служба Белого дома, на которую ссылаются мировые СМИ.
"Партнерство в области безопасности между США и Индией — невероятно важно. Наши страны были подвержены угрозам, связанным с терроризмом, и мы полны решимости уничтожить террористические организации и радикальную идеологию, которая ими движет", — заявил Трамп.
Глава правительства Индии подчеркнул, что страны намерены укрепить военно-морское взаимодействие с США. По его словам, Нью-Дели высоко оценивает укрепление своего оборонного потенциала при помощи США.
Напомним, на вооружение американских ВМС поступила новая подводная лодка.