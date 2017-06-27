Канада отменила экономические санкции против Беларуси

Канада решила отменить экономические санкции с Беларуси.
"Этот пересмотренный подход отражает признание Канадой того, что правительство Беларуси добилось прогресса в ключевых областях, включая освобождение политических заключенных и проведение мирных президентских выборов в октябре 2015 года. Канада также признает конструктивную роль Минска в содействии переговорам по урегулированию конфликта в Украине", - цитируют белорусские СМИ заявление МИД Канады.
Санкции будут сняты с 12 июля текущего года, таким образом будут ликвидированы ограничения на торговлю между странами.
Напомним, Минск и Киев собрались разрабатывать энергетические кластеры.