ПАСЕ утвердила механизм импичмента Аграмунта

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о внесении изменений в свой регламент, позволив сместить с поста президента Педро Аграмунта. Об этом сообщает Европейская правда.

За резолюцию проголосовали 154 депутата, против - 30, 13 воздержались.

К проекту решения было предложено тринадцать поправок и, по традиционной процедуре ПАСЕ, их должны были рассмотреть и проголосовать в зале. Однако все без исключения авторы поправок поочередно заявили, что отказываются от них, из-за чего ни одно из предложений не было поставлено на рассмотрение.

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Единственная поправка, от которой не отказался автор, предлагала снизить количество голосов для импичмента президента с двух третей до простого большинства. Однако рассмотрение также не проводилось - часть депутатов воспользовались процедурным правом и заблокировали вынесение на голосование.

Таким образом, ПАСЕ получает право уволить действующего президента за "потерю доверия к нему", для этого необходимо иметь две трети голосов. Если процедура завершится успешно, ее последствия не ограничиваются одним только увольнением. Представитель руководства, уволенный в особом порядке, лишается "автоматических" должностей в ключевых органах ПАСЕ, а в будущем не сможет получить статус почетного члена и почетного президента ассамблеи.

Также он пожизненно не сможет участвовать в дальнейших выборах президента, вице-президента или руководителя или заместителя руководителя любого комитета.

Напомним, в марте президент ПАСЕ Аграмунт посетил Сирию вместе с делегацией российских депутатов. После этого в ПАСЕ начали требовать его отставки.