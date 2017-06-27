В "Роснефти" заявили о мощной хакерской атаке

Российская компания "Роснефть" заявила, что ее серверы подверглись мощной хакерской атаке.

Об этом компания написала в своем Twitter.

По факту кибератаки компания обратилась в правоохранительные органы, сообщает РБК.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев сообщил РБК, что большинство серверов компании имеет надежную защиту и заверил, что компания разбирается с последствиями хакерской атаки на свою систему.

Он не стал комментировать ее последствия для работы АЗС "Роснефти".

Компьютеры "Роснафти" поразил вирус, похожий по своему действию на WannaCry, рассказал РБК собеседник в правоохранительных органах. Он добавил, что такой же атаке подверглись сети "Башнефти".

Источники российского издания "Ведомости" добавляют, что все компьютеры в НПЗ "Башнефти", "Башнефть-Добыче" и управления "Башнефти" "единомоментно перезагрузились, после чего скачали неустановленное программное обеспечение и вывели на экран заставку вируса WannaCry".

Издание отмечает, что на экране у пользователей появилось сообщение с предложением перевести $300 в биткоинах по указанному адресу, после чего пользователям на e-mail будет выслан ключ для разблокировки компьютеров. Также подчеркивается, что вирус зашифровал все данные на пользовательских компьютерах.

Напомним, украинские частные и государственные компании подверглись массированной хакерской атаке.