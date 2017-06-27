В Нью-Йорке поезд сошел с рельсов, более 30 пострадавших

Из-за аварии были остановлены еще несколько поездов, из них проведена эвакуация пассажиров

По меньшей мере 34 человека получили травмы в метро Нью-Йорка после того, как поезд сошел с рельсов. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на news18.

По данным экстренных служб, угрозы жизни пострадавшим нет. 17 человек отправлены в больницы.

В транспортном управлении Нью-Йорка отметили, что поезд совершил экстренную остановку, в результате чего произошла авария, были повреждены пути и часть туннеля.

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Из-за аварии были остановлены еще несколько поездов, из них проведена эвакуация пассажиров.