В Средиземном море спасли около 5 тысяч мигрантов за день

В Средиземном море итальянские службы спасли в понедельник, 26 июня, около пяти тысяч мигрантов. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Reuters.

По словам пресс-секретаря итальянской пограничной службы, 26 июня итальянский военно-морской флот, группы неотложной помощи и частные лодки подобрали недалеко от ливийского побережья около 5 тыс. мигрантов.

В свою очередь немецкая гуманитарная группа Jugend Rettet, которая патрулирует морское побережье, заявила, что несмотря на все усилия, три человека погибли после того, как затонула их резиновая лодка.

"Мы достигли предела размещения на нашем корабле, в то время как наша команда видит еще лодки на горизонте. Сейчас все суда перегружены", - подчеркнули в организации.

Напомним, с начала 2017 года по Средиземному морю в Европу прибыли более 77 тыс. мигрантов и беженцев, согласно данным Международной организации по миграции. 1828 человек при попытке пересечь Средиземное море погибли.