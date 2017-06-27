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Главная » Мир » В ПАСЕ решили не увольнять Аграмунта на июньской сессии

В ПАСЕ решили не увольнять Аграмунта на июньской сессии

В ПАСЕ решили не увольнять Аграмунта на июньской сессии
Зал заседаний ПАСЕ / Фото: assembly.coe.int

Ожидается, что вопрос отставки президента ПАСЕ будет поставлен на голосование 9 октября

27.06.17 11
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Парламентская ассамблея Совета Европы не будет голосовать по вопросу отставки своего президента Педро Аграмунта на текущей сессионной неделе, а отложит рассмотрение вопроса до осени. Об этом сообщает Европейская правда.

Сбор необходимых подписей уже начался. Первую подпись поставила норвежский депутат Шоу Ингйерд, она будет докладчиком на заседании ПАСЕ, если состоится рассмотрение вопроса об отставке Аграмунта по особой процедуре.

Парламентарии решили зарегистрировать подписи за отставку Аграмунта в последний день сессии, чтобы фактическое рассмотрение этого вопроса состоялось уже осенью, когда в зале гарантированно будет достаточное количество депутатов.

Ожидается, что отставка президента ПАСЕ будет поставлена на голосование 9 октября, в день открытия сессии.

В то же время, остается возможность, что Педро Аграмунт к тому времени сам подаст в отставку с президентского поста, чтобы избежать дополнительных санкций, которые будут введены в случае "жесткой" отставки.

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