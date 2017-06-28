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Главная » Мир » Вирус Petya добрался до Германии
Вирус Petya добрался до Германии
Фото: activistpost.com
Кибератака на Украину

Вирус Petya добрался до Германии

Пострадали крупнейшие немецкие компании

28.06.17 291
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Массированная кибератака, поразившая во вторник ряд стран, в первую очередь Украину, затронула и некоторые немецкие компании.

Об этом в среду сообщает ряд СМИ со ссылкой на телеканал ARD.

"Подверглась атаке Deutsche Post в Украине. В самой Германии поражена система центрального офиса компании Nivea Beiersdorf в Гамбурге", - говорится в репортаже.

Европол и французские правоохранительные органы начали расследование по факту распространения вируса-вымогателя. Расследование направлено на поиск лиц, пока что неизвестных, которые стоят за разработкой и запуском вируса.

Эксперты предполагают, что вирус Petya.А может быть версией вируса GoldenEye, который циркулирует в сети в течение нескольких месяцев.

Напомним, в компьютерных сетях ряда государственных и частных предприятий Украины вчера, 27 июня, были зафиксированы сбои из-за вмешательства в их работу.

По информации СМИ, хакерским атакам подверглись банки "ТАС", Ощадбанк, "Пивденный", ОТП, Укрзализныця, аэропорт Борисполь, сеть "Эпицентр", "Новая почта", ДТЭК, "Укрэнерго", "Киевэнерго", "Укрпочта", "Укртелеком", сеть заправок ТНК, ПСГ "Ковальская", ТРК "Люкс", "Киевводоканал", издание "Корреспондент", сайт Кабмина и ряда министерств, Пенсионный фонд, Киевская городская государственная администрация, а также Запорожьеоблэнерго, Днепроэнерго, Днепровская электроэнергетическая система и другие компании.

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