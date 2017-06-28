В Польше созывают кризисную группу правительства из-за кибератак

Вирус-вымогатель добрался и в эту страну

В Польше появились признаки проблем с функционированием отдельных компаний, что может быть результатом кибератак.

В связи с кибератаками в мире и, вероятно, в Польше, глава польского правительства Беата Шидло созвала на среду правительственную группу кризисного реагирования, пишут мировые СМИ.

"Если речь идет о Польше, то действительно появились единичные сигналы из некоторых компаний. Мы анализируем ситуацию, эти проблемы являются результатом каких-либо кибератак, или других причин", - заявил в среду утром в эфире радио Plus спикер польского правительства Рафал Бохенек.

Он напомнил, что глава польского правительства Беата Шидло созвала на среду правительственную группу кризисного реагирования.

"Это будет хорошая возможность проанализировать ситуацию", - заявил Бохенек.

Накануне департамент национальной безопасности польского правительства проинформировал, что Агентство внутренней безопасности Польши мониторит ситуацию, связанную с кибератаками, и заверил, что ни одно из правительственных учреждений или объектов критической инфраструктуры страны не пострадали.

Ранее сообщалось о том, что вирус Petya.A добрался до Европы.

Напомним, 27 июня модифицированный вирус Ransomware поразил сети ряда крупных украинских компаний, в том числе и больших государственных. Атака началась практически одновременно около 11:30. Вирус распространился очень быстро. Его действие проявляется в отказе работы компьютеров на платформе Windows – система перегружается и зашифровывается.