Трамп посетит Францию в День взятия Бастилии

Торжества по случаю праздника будут проходить в Париже 14 июля

Президент США Дональд Трамп принял приглашение президента Франции Эммануэля Макрона посетить торжества в Париже по случаю национального праздника - Дня взятия Бастилии. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

Торжества по случаю Дня взятия Бастилии будут проходить в Париже 14 июля. Этот национальный праздник по традиции откроется большим военным парадом на Елисейских полях, принимать который будет верховный главнокомандующий страны - президент.

Этот национальный праздник Франции связан с Великой французской революцией, а именно с днем взятия парижской крепости Бастилия в 1789 году. Постановление об установлении в этом день праздника было принято 6 июля 1880 года.