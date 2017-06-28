Депутаты ПАСЕ собрали достаточно подписей за отставку Аграмунта

Более ста депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) поставили подписи под предложением об отставке президента Педро Аграмунта. Об этом сообщил в Facebook председатель украинской делегации Владимир Арьев.

"На данный момент в ПАСЕ более 100 подписей за инициирование отставки президента Аграмунт. И это, кажется, еще не вечер ", – написал Арьев.

Арьев отметил, что за время его работы в ПАСЕ ни один документ не собирал столько подписей.

Формально для начала процедуры отставки нужно около 60 подписей, а для прохождения быстрой процедуры - 120. В то же время, по данным СМИ, уже есть договоренность о значительно большем количестве подписей, которые будут проставлены до завершения сессии.

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Инициатор сбора подписей, председатель норвежской делегации депутат Шоу Ингьерд планирует зарегистрировать соответствующие документы незадолго перед закрытием июньской сессии, чтобы голосование состоялось 9 октября, на открытии следующей сессии ассамблеи.