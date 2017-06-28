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Главная » Мир » Депутаты ПАСЕ собрали достаточно подписей за отставку Аграмунта

Депутаты ПАСЕ собрали достаточно подписей за отставку Аграмунта

Депутаты ПАСЕ собрали достаточно подписей за отставку Аграмунта
Зал заседаний ПАСЕ / Фото: assembly.coe.int

Голосование за отставку президента ПАСЕ планируется провести осенью

28.06.17 37
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Более ста депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) поставили подписи под предложением об отставке президента Педро Аграмунта. Об этом сообщил в Facebook председатель украинской делегации Владимир Арьев.

"На данный момент в ПАСЕ более 100 подписей за инициирование отставки президента Аграмунт. И это, кажется, еще не вечер ", – написал Арьев.

Арьев отметил, что за время его работы в ПАСЕ ни один документ не собирал столько подписей.

Формально для начала процедуры отставки нужно около 60 подписей, а для прохождения быстрой процедуры - 120. В то же время, по данным СМИ, уже есть договоренность о значительно большем количестве подписей, которые будут проставлены до завершения сессии.

Инициатор сбора подписей, председатель норвежской делегации депутат Шоу Ингьерд планирует зарегистрировать соответствующие документы незадолго перед закрытием июньской сессии, чтобы голосование состоялось 9 октября, на открытии следующей сессии ассамблеи.

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