В Швейцарии начались переговоры об объединении Кипра

Остров остается разделенным на две части с 1974 года

В швейцарском городе Кранс-Монтана начались переговоры относительно заключения соглашения об объединении Кипра. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

"Переговоры относительно длительного конфликта является лучшим шансом, но, возможно, не последним, для сторон, чтобы достичь соглашения", – цитирует издание посланника ООН Эспена Барта Эйде.

В переговорах принимают участие президент Республики Кипр, лидер греческих киприотов Никос Анастасиадис, лидер турецких киприотов Мустафа Акинчи, а также посланник ООН Эспен Барт Эйде, высокопоставленные чиновники ЕС и министры иностранных дел Греции и Турции.

Глава министерства иностранных дел Британии Борис Джонсон принял участие в предыдущих встречах и рабочем ужине 27 июня, после чего покинул Швейцарию и отправился на парламентское заседание в Британию.

Напомним, 27 мая 2017 года аналогичные переговоры провалились – сторонам не удалось достичь общей позиции относительно созыва финального саммита, на котором представители Республики Кипр и непризнанной Турецкой республики Северного Кипра попытались бы договориться относительно окончательного соглашения о воссоединении. Решение о прекращении переговоров стало величайшим регрессом с момента их начала два года назад.

Остров Кипр остается разделенным на две части с 1974 года, когда Турция вторглась на Кипр в ответ на попытку переворота ради объединения острова с Грецией.

Остров разделился на самопровозглашенную Турецкую Республику Северного Кипра и признанную в мире Республику Кипр на юге страны.

Предыдущий мирный план ООН для Кипра был отвергнут греками-киприотами в 2004 году.

В 2016 году Лидеры Кипра после года переговоров высказались за объединение. О начале нынешних переговоров сообщалось 7 ноября.

Кипрский конфликт является основным препятствием для вступления Турции в Европейский Союз – из-за отказа Анкары признать Кипр.