Пентагону могут выделить на военные расходы 700 млрд долларов

Профильный комитет Сената по обороне единогласно одобрил законопроект о военном бюджете США в размере 700 млрд долларов.
Об этом пишут мировые СМИ со ссылкой на The Hill.
Комитет поддержал вариант законопроекта, предусматривающий выделение на нужды Пентагона 640 млрд долларов. Еще 60 млрд долларов предлагается выделить на проведение военных операций за рубежом.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Палата представителей будет рекомендовать предоставить Украине летальное оружие, - конгрессмен
По словам главы комитета республиканца Джона Маккейна, проект военного бюджета "начинает процесс восстановления американских вооруженных сил после шести лет ужасающих сокращений финансирования".
Напомним, в Украине могут появиться американские войска.