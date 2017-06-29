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Главная » Мир » Итальянцы готовы закрыть своих порты для приема беженцев

Итальянцы готовы закрыть своих порты для приема беженцев

Итальянцы готовы закрыть своих порты для приема беженцев
Фото: theguardian.com

Рим не может гарантировать прием в своих портах иностранных кораблей с мигрантами

29.06.17 15
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Власти Италии заявили о возможном закрытии своих портов для приема беженцев.

Это заявление прозвучало на фоне прибытия на территорию Апеннин около 12 тыс. мигрантов в течение ближайших нескольких дней.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на газету La Repubblica.

Представитель Италии в ЕС Маурицио Массари предупредил еврокомиссара по внутренним делам Димитриса Аврамопулоса, что Италия более не может гарантировать прием в своих портах иностранных кораблей с мигрантами.

По словам президента страны Серджо Маттареллы, "ситуация сложная, и если она будет развиваться в том же темпе, процесс станет неуправляем".

Напомним, Прага официально отказалась придерживаться европейских квот по беженцам.

 

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