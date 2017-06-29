Итальянцы готовы закрыть своих порты для приема беженцев

Власти Италии заявили о возможном закрытии своих портов для приема беженцев.
Это заявление прозвучало на фоне прибытия на территорию Апеннин около 12 тыс. мигрантов в течение ближайших нескольких дней.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на газету La Repubblica.
Представитель Италии в ЕС Маурицио Массари предупредил еврокомиссара по внутренним делам Димитриса Аврамопулоса, что Италия более не может гарантировать прием в своих портах иностранных кораблей с мигрантами.
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По словам президента страны Серджо Маттареллы, "ситуация сложная, и если она будет развиваться в том же темпе, процесс станет неуправляем".
Напомним, Прага официально отказалась придерживаться европейских квот по беженцам.