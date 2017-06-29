Третье лицо Ватикана подозревается в сексуальных домогательствах

Австралийская полиция сообщила, что предъявила казначею Ватикана, австралийскому кардиналу Джорджу Пеллу обвинения в совершении нескольких сексуальных преступлений.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на ВВС.

"Кардинал Пелл обвиняется в совершении сексуальных преступлений", — заявила на пресс-конференции в Мельбурне пресс-секретарь государственной полиции штата Виктория Шейн Паттон.

По ее словам, "есть несколько заявителей, связанных с этими обвинениями".

Как предполагает следствие, инциденты произошли, когда Пелл служил архиепископом Мельбурна и Сиднея.

Обвиняемый должен 18 июля предстать перед судом в Мельбурне.

"Кардинал Пелл вернется в Австралию, как можно скорее, защитит свою репутацию после консультаций и одобрения со стороны врачей, которые примут решение о ходе его поездки. Он с нетерпением ждет своего дня в суде и будет энергично доказывать свою невиновность", - заявили в Церкви.

Отметим, как казначей Ватикана, кардинал Пелл считается третьим должностным лицом в католической церкви.

Напомним, Папа Римский призвал не воспринимать зло как должное.