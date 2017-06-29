Президент Бразилии не едет на саммит G20

Президент Бразилии Мишел Темер отменил визит на саммит Большой двадцатки, который состоится 7-8 июля в Гамбурге.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на заявление пресс-службы президента Бразилии.
Официальная причина отказа от визита не называется, однако, вероятнее всего, это может быть связано с политическим кризисом в стране.
Темер не может покинуть страну тогда, когда парламент будет рассматривать обвинения против него.
Напомним, президенту Бразилии выдвинуты официальные обвинения в коррупции.