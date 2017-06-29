В Вашингтоне утвердили новые визовые критерии для шести мусульманских стран

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на The Associated Press.

28 июня новые требования были направлены в посольства и консульства США. Теперь заявители из этих шести стран должны будут доказать, что их близкие родственники — родители, супруг, дети, зять или невестка, братья или сестры — проживают в США.

Бабушки и дедушки, внуки, тети и дяди, племянники, двоюродные братья, невесты и другие члены семьи не считаются близкими родственниками.

Должностные лица из Госдепартамента, а также департаментов юстиции и национальной безопасности завершают разработку всех требований, которые необходимы для того, чтобы избежать запрета на въезд в США.

Напомним, миграционный указ Трампа вступил в силу утром 29 июня.