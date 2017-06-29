ООН: Деньги не были основной целью глобальной кибератаки

Следователи до сих пор не могут установить инициаторов последней глобальной хакерской атаки, но стратегия нападающих указывает, что деньги не были основным мотивом их действий. Об этом заявил глава Глобальной программы Организации Объединенных Наций по киберпреступности Нил Уолш, сообщает Радио Свобода.

Программное обеспечение, использованное во время атаки на этой неделе, было значительно сложнее, чем то, которое применялось в предыдущих атаках с применением вируса WannaCry. Но, как утверждает Уолш, инициаторы новой атаки не опытны в вопросе сбора выкупа от жертв в обмен на разблокирование их компьютеров.

Это, по его словам, позволило 28 июня заблокировать учетную запись и сделать невозможным получение денег хакерами.

"Это может быть любой: от какого-то парня, который сидит в подвале, до национального государства", - отметил Уолш.

Напомним, 27 июня крупнейшей хакерской атаке, которая распространяет вирус Petya.A, блокирующий работу компьютерных систем, подверглись украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, украинские медиа и ряд других крупных предприятий.

Вирус также атаковал компьютеры по всему миру. Сообщения о кибератаках поступали из России, Великобритании, Испании, Индии и других стран.