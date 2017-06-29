Черногория согласна разместить на своей территории базы НАТО

Пока такой инициативы со стороны Североатлантического альянса не поступало

Министр обороны Черногории Предраг Бошкович заявил, что его правительство не против размещения военных баз НАТО на своей территории.

Впрочем, пока такой инициативы со стороны Североатлантического альянса не поступало.

"По моей информации сейчас у альянса нет инициативы по созданию. базы в Черногории. Мы были бы не против этого, но сейчас НАТО проявляет интерес к другим регионам", — сказал Бошкович в комментарии одному из российских СМИ перед началом встречи министров обороны стран Североатлантического альянса, на котором Подгорица впервые присутствует в качестве полноправного участника.

"В последние два годы мы испытывали серьезное давние со стороны России, но я хочу подчеркнуть, что наше членство в НАТО не направлено ни против кого, даже ни против России. Наше членство в Североатлантическом альянсе преследует цель обеспечения мира и стабильности в западной части Балканского полуострова и защиты наших интересов", — сказал Бошкович.

По его словам, первоочередной задачей Черногории как участника Североатлантического альянса станет реформа своих вооруженных сил и повышение расходов на оборону.

Напомним, проголосовавшим за НАТО политикам Черногории запретили въезд в Россию.