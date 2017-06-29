Против экс-президента непризнанной ПМР возбудили пять уголовных дел

На бывшего главу непризнанной Приднестровской республики заведено пять уголовных дел.

Об этом сообщает пресс-служба Верховного совета непризнанной республики.

"Превышение служебных полномочий, контрабанда товаров через государственную границу, взяточничество, присвоение народных средств – это неполный перечень обвинений, предъявляемых Евгению Шевчуку", - говорится в сообщении.

"В течение 2012–2016 годов в республике лицо, исполняющее полномочия президента ПМР, Евгений Шевчук, выходил за рамки служебных обязанностей и создал систему, которая коррумпированно работала на вывод денежных средств из бюджета и для личного обогащения. Эти факты были доложены прокурором. По результатам рассмотрения пять представлений прокурора были удовлетворены. Верховный совет выразил согласие на снятие неприкосновенности с бывшего президента ПМР Евгения Шевчука и дал возможность следственным органам в ходе беспристрастного расследования выявить все обстоятельства дела для того, чтобы рассмотреть по существу все озвученные эпизоды в суде", - сказал председатель Верховного совета непризнанной республики Александр Щерба.

Отметим, в ночь на среду Шевчук тайно уехал из "ПМР".

Напомним, Молдова отказалась выплачивать Газпрому долги Приднестровья.