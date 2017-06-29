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Главная » Мир » Китайских наркоторговцев казнили сразу после приговора суда

Китайских наркоторговцев казнили сразу после приговора суда

Китайских наркоторговцев казнили сразу после приговора суда
Иллюстративное фото

На судебном разбирательстве присутствовало 10 тысяч человек

29.06.17 535
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Суд в городе Шаньвэй в ходе публичного слушания приговорил к смерти 13 наркоторговцев.

Судебное разбирательство состоялось 24 июня, и на нем, как сообщают мировые СМИ, присутствовало 10 тысяч человек.

В отношении восьми торговцев наркотиками приговор был приведен в исполнение сразу после суда.

Отметим, то уже не первое публичное судебное слушание в отношении наркоторговцев. В 2015 году 38 преступников осудили в присутствии 10 тысяч человек. Таким образом правительство Китая рассчитывает продемонстрировать свою жесткость в отношении торговцев наркотиками.

Напомним, полиция накрыла под Киевом лабораторию по изготовлению амфетамина.

 
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