Китайских наркоторговцев казнили сразу после приговора суда

На судебном разбирательстве присутствовало 10 тысяч человек

Суд в городе Шаньвэй в ходе публичного слушания приговорил к смерти 13 наркоторговцев.

Судебное разбирательство состоялось 24 июня, и на нем, как сообщают мировые СМИ, присутствовало 10 тысяч человек.

В отношении восьми торговцев наркотиками приговор был приведен в исполнение сразу после суда.

Отметим, то уже не первое публичное судебное слушание в отношении наркоторговцев. В 2015 году 38 преступников осудили в присутствии 10 тысяч человек. Таким образом правительство Китая рассчитывает продемонстрировать свою жесткость в отношении торговцев наркотиками.

Напомним, полиция накрыла под Киевом лабораторию по изготовлению амфетамина.