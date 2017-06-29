Организаторы Евровидения не будут вводить санкции против России

Европейский вещательный союз (EBU) не собирается налагать денежный штраф или другие санкции против Российской Федерации из-за ситуации вокруг недопуска ее представительницы Юлии Самойловой к участию в песенном конкурсе "Евровидение-2017" в Киеве и отказа его транслировать. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявление EBU.

"Относительно спекуляций по санкциям против российского члена EBU, "Первого канала", который вышел из конкурса и не транслировал шоу в прямом эфире, исполнительный комитет Евровидения рекомендовал в дальнейшем не применять меры против вещателя на данный момент", - отмечается в документе.

В EBU добавили, что вынесли предупреждение "Первому каналу" за то, что его представители не приняли участия во встрече глав делегаций стран-участниц конкурса, которая проходила в марте в Киеве, а также за отказ транслировать конкурс.

"Исполнительный комитет считает, что эти нарушения правил конкурса объясняются тем фактом, что артистка от России не была допущена к участию в конкурсе в Украине", - говорится в заявлении.

Ранее июня председатель Национальной общественной телекомпании Зураб Аласания сообщил, что организаторы Евровидения готовят против Украины санкции за недопуск к конкурсу представительницы России Юлии Самойловой, которая в нарушение украинских законов выступала в оккупированном Крыму.