Иракские военные в Мосуле отбили у ИГИЛ мечеть, где террористы провозгласили свой "халифат"

Иракская армия в четверг, 29 июня, захватила разрушенную историческую мечеть Ан-Нури в Мосуле, где три года назад "Исламское государство" провозгласило создание "халифата". Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на агентство Reuters.

"Захват большой мечети Аль-Нури является символической победой для иракских сил, которые более восьми месяцев борются за освобождение Мосула, города на севере страны, который служил де-факто столицей исламистов в Ираке", - говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе боевики террористической организации "Исламское государство" взорвали соборную мечеть Ан-Нури и ее известный наклонившийся минарет в Мосуле.