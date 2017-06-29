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Главная » Мир » "Сложность мыслей" вынудила Макрона отказаться от традиционного интервью

"Сложность мыслей" вынудила Макрона отказаться от традиционного интервью

"Сложность мыслей" вынудила Макрона отказаться от традиционного интервью
Эммануэль Макрон / Фото: independent.co.uk

Журналисты иронизируют

29.06.17 43
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Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от ежегодного традиционного интервью в день национального праздника 14 июля - Дня взятия Бастилии. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на RFI.

"Как заявили изданию Le Monde в окружении Макрона, "мысли президента слишком сложные для игры в вопросы и ответы с журналистами", - говорится в сообщении.

"Мы раздумывали над тем, в какой форме должно пройти выступление, и президент решил выбрать более торжественную форму", – цитирует Le Monde слова своего собеседника в Елисейском дворце.

Ранее 20 июня в интервью программе Quotidien Макрон обещал ответить на вопросы журналистов 14 июля.

Французские СМИ отреагировали на это заявление очень иронично.

Напомним, в 2007 году Николя Саркози также отказался от традиционного интервью в день взятия Бастилии.

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